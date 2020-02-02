В Дагестане альфонс внаглую обокрал возлюбленную

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане задержали парня, который обокрал любимую почти на 600 тысяч рублей. В полицию Махачкалы 30 января 2020 года обратилась с заявлением местная жительница и сказала, что "в конце прошлого года, молодой человек, с которым она состоит в близких отношениях, будучи в гостях, украл принадлежащие ей ювелирные украшения и деньги".

https://vk.com/video-28514668_456240858

- По подозрению в краже полицейские задержали 25-летнего жителя Махачкалы. Он рассказал, что деньги потратил на личные нужды, а изделия из золота сдал в ломбард, - отметили в полиции. - В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются необходимые меры по изъятию ювелирных изделий.

На альфонса завели дело по статье "краже".

ИСТОЧНИК KP.RU