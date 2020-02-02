В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:15:48+03:00

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В Северной Осетии неизвестные, представившись Артуром и Черменом, обыскали журналиста (проверили записи в его телефоне) и угрожали "закрыть" за распространение запрещенных веществ. Вот, что сообщают в Союзе журналистов:

- Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива" и устроили обыск, - говорят в объединении. - Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещённых веществ, угрожая "задержанному", что его "закроют". Не найдя ничего запрещённого в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали "одеваться по-местному" и отпустили.

Там же отметили, что региональное отделение Союза журналистов России требует от МВД найти и наказать виновных:

- Дэвид Мамедов уже несколько лет сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. В настоящее время его работы публикует североосетинский портал "15-й Регион" — Мамедов готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведёт свой спортивный видеоблог.

ИСТОЧНИК KP.RU