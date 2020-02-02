В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"
В Северной Осетии неизвестные, представившись Артуром и Черменом, обыскали журналиста (проверили записи в его телефоне) и угрожали "закрыть" за распространение запрещенных веществ. Вот, что сообщают в Союзе журналистов:
- Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива" и устроили обыск, - говорят в объединении. - Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещённых веществ, угрожая "задержанному", что его "закроют". Не найдя ничего запрещённого в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали "одеваться по-местному" и отпустили.
Там же отметили, что региональное отделение Союза журналистов России требует от МВД найти и наказать виновных:
- Дэвид Мамедов уже несколько лет сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. В настоящее время его работы публикует североосетинский портал "15-й Регион" — Мамедов готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведёт свой спортивный видеоблог.
ИСТОЧНИК KP.RU