В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту
В Минздраве не подтвердили очередное сообщение о проникновении коронавируса на Ставрополье. Ранее в соцсетях местные жители писали, что прилетевший в Минводы самолет задержан в зоне прибытия, пишет Newstracker. По словам автора поста, никого не выпускали, пока не подоспели врачи, так как на борту есть больной коронавирусом пассажир.
Но в пресс-службе регионального минздрава сказали, что сообщение о распространении коронавируса является фейком, и заболевания на территории края не обнаружено.
А выявление пассажиров международных рейсов с высокой температурой и признаками ОРВИ назвали нормальными действия сотрудников аэропорта. Их действия оправданы рекомендациями ВОЗ и и указаниями Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU