2020-02-03T09:52:08+03:00
Происшествия

В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту

Минздрав объяснил действия сотрудников аэропорта
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Минздраве не подтвердили очередное сообщение о проникновении коронавируса на Ставрополье. Ранее в соцсетях местные жители писали, что прилетевший в Минводы самолет задержан в зоне прибытия, пишет Newstracker. По словам автора поста, никого не выпускали, пока не подоспели врачи, так как на борту есть больной коронавирусом пассажир.

Но в пресс-службе регионального минздрава сказали, что сообщение о распространении коронавируса является фейком, и заболевания на территории края не обнаружено.

А выявление пассажиров международных рейсов с высокой температурой и признаками ОРВИ назвали нормальными действия сотрудников аэропорта. Их действия оправданы рекомендациями ВОЗ и и указаниями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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