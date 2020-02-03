2020-02-03T10:01:11+03:00
Происшествия

В Георгиевске мужчина заплатит за моральный вред бывшей

Он пробрался к ней в дом и надругался
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Георгиевске вынесен приговор Андрею Кийко, который надругался над своей бывшей. В июне 2019 года мужчина проник в дом к экс-возлюбленной, попытался ее изнасиловать и совершил насильственные действия сексуального характера.

После сбора всех доказательств дело дошло до суда. Кийко получил 5 лет колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить 250 тысяч рублей женщине в качестве компенсации, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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