Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:09:02+03:00

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В Советском округе 32-летний мужчина подозревается в убийстве девушки. Повод оказался крайне нелепым. Ночью 27 января 2020 года он вместе с 24-летней подругой выпивал у него дома. Девушка захотела забрать недопитое с собой, мужчина оказался против. Уже забирая бутылку, гостья оскорбила хозяина дома, а тот понесся за ней. Он вонзил обидчице нож в шею. Девушка умерла от ранения посредине улицы.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование идет, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU