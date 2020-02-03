2020-02-03T10:09:02+03:00
Происшествия

Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома

24-летняя девушка хотела насладиться напитком без мужчины
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском округе 32-летний мужчина подозревается в убийстве девушки. Повод оказался крайне нелепым. Ночью 27 января 2020 года он вместе с 24-летней подругой выпивал у него дома. Девушка захотела забрать недопитое с собой, мужчина оказался против. Уже забирая бутылку, гостья оскорбила хозяина дома, а тот понесся за ней. Он вонзил обидчице нож в шею. Девушка умерла от ранения посредине улицы.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование идет, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч
Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус
К сходу лавин готовятся в Северной Осетии
В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог
Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских
Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег
Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома
В Георгиевске мужчина заплатит за моральный вред бывшей
В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту
В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"
В Дагестане альфонс внаглую обокрал возлюбленную
В Дагестане обрушились строительные леса 10-этажки
Максимальный прирост населения в России зафиксировали на Северном Кавказе
Авария с "ГАЗелью" в КБР: 11 человек пострадали, один - погиб
Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев
Таксист обокрал 91-летнюю пенсионерку на Ставрополье
Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции
Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском
Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на территории КБР
Тарифы на вывоз мусора выросли на Ставрополье
Родственник больного избил уролога во время осмотра в КБР
В Георгиевске потребовали прекратить травлю мэра после секс-скандала