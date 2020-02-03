2020-02-03T10:36:32+03:00
Происшествия

Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег

Они вместе с бухгалтером поплатились за незаконную банковскую деятельность
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор ООО «Ставрополь Строй Декор 2» Мурат Макаов, директор ООО «СпецТехСтрой» Сергей Щекин и бухгалтер обеих организаций Ольга Таранова оказались причастны к незаконной банковской деятельности.

Они вместе разработали схему получения дохода, предоставляя услуги клиентам,заинтересованным в в перечислении денег по безналичному расчету. Средства поступали на счета фиктивных организаций, которые контролировали члены группировки.

В конце января суд Ставрополя признал всех троих виновными. Директора получили по 2 года колонии общего режима, а бухгалтер — 1,5 года, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч
Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус
К сходу лавин готовятся в Северной Осетии
В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог
Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских
Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег
Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома
В Георгиевске мужчина заплатит за моральный вред бывшей
В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту
В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"
В Дагестане альфонс внаглую обокрал возлюбленную
В Дагестане обрушились строительные леса 10-этажки
Максимальный прирост населения в России зафиксировали на Северном Кавказе
Авария с "ГАЗелью" в КБР: 11 человек пострадали, один - погиб
Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев
Таксист обокрал 91-летнюю пенсионерку на Ставрополье
Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции
Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском
Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на территории КБР
Тарифы на вывоз мусора выросли на Ставрополье
Родственник больного избил уролога во время осмотра в КБР
В Георгиевске потребовали прекратить травлю мэра после секс-скандала