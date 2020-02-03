Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:36:32+03:00

Они вместе с бухгалтером поплатились за незаконную банковскую деятельность

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Директор ООО «Ставрополь Строй Декор 2» Мурат Макаов, директор ООО «СпецТехСтрой» Сергей Щекин и бухгалтер обеих организаций Ольга Таранова оказались причастны к незаконной банковской деятельности.

Они вместе разработали схему получения дохода, предоставляя услуги клиентам,заинтересованным в в перечислении денег по безналичному расчету. Средства поступали на счета фиктивных организаций, которые контролировали члены группировки.

В конце января суд Ставрополя признал всех троих виновными. Директора получили по 2 года колонии общего режима, а бухгалтер — 1,5 года, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU