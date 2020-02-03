2020-02-03T11:15:24+03:00
Общество

Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских

Необычная фотография привела в недоумение правоохранителей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В Ставрополе мужчина решил разыграть центр автоматической фиксации нарушений. Полицейским пришел фотоматериал, на котором человек с регистрационным знаком автомобиля в руках идет на красный сигнал светофора. Шутку парень провернул в половину четвертого утра на пересечении улиц Карла Маркса и Октябрьской революции, рассказали в УГИБДД по СК.

Сотрудникам Центра, которые обрабатывают все материалы вручную, пришлось отнести эту шутку к разряду не подлежащих наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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