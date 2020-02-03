Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских
Необычная фотография привела в недоумение правоохранителей
Фото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:
В Ставрополе мужчина решил разыграть центр автоматической фиксации нарушений. Полицейским пришел фотоматериал, на котором человек с регистрационным знаком автомобиля в руках идет на красный сигнал светофора. Шутку парень провернул в половину четвертого утра на пересечении улиц Карла Маркса и Октябрьской революции, рассказали в УГИБДД по СК.
Сотрудникам Центра, которые обрабатывают все материалы вручную, пришлось отнести эту шутку к разряду не подлежащих наказанию.
ИСТОЧНИК KP.RU