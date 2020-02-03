В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог
За год в Ставрополе появилось больше 4 тысяч метров велосипедных дорожек.
Они оборудованы в Юго-Западном, Северо-Западном районах и центральной части города. Схему утверждали вместе с велосообществом краевой столицы.
До апреля 2020 года планируется оборудовать велодорожку и на улице Пирогова на участке от разворотного круга до улицы Доваторцев. При ремонте участка улицы 45-я Параллель о велосипедистах также не забудут.
А кроме того, добавится велодорожка по улице Соборной. Всего в новом году будет проложено более 3,5 тысячи метров дорожек для велосипедистов, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU