В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:39:44+03:00

В минувшем году их было оборудовано больше 4 километров

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За год в Ставрополе появилось больше 4 тысяч метров велосипедных дорожек.

Они оборудованы в Юго-Западном, Северо-Западном районах и центральной части города. Схему утверждали вместе с велосообществом краевой столицы.

До апреля 2020 года планируется оборудовать велодорожку и на улице Пирогова на участке от разворотного круга до улицы Доваторцев. При ремонте участка улицы 45-я Параллель о велосипедистах также не забудут.

А кроме того, добавится велодорожка по улице Соборной. Всего в новом году будет проложено более 3,5 тысячи метров дорожек для велосипедистов, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU