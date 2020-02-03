2020-02-03T11:39:44+03:00
Общество

В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог

В минувшем году их было оборудовано больше 4 километров
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За год в Ставрополе появилось больше 4 тысяч метров велосипедных дорожек.

Они оборудованы в Юго-Западном, Северо-Западном районах и центральной части города. Схему утверждали вместе с велосообществом краевой столицы.

До апреля 2020 года планируется оборудовать велодорожку и на улице Пирогова на участке от разворотного круга до улицы Доваторцев. При ремонте участка улицы 45-я Параллель о велосипедистах также не забудут.

А кроме того, добавится велодорожка по улице Соборной. Всего в новом году будет проложено более 3,5 тысячи метров дорожек для велосипедистов, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч
Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус
К сходу лавин готовятся в Северной Осетии
В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог
Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских
Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег
Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома
В Георгиевске мужчина заплатит за моральный вред бывшей
В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту
В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"
В Дагестане альфонс внаглую обокрал возлюбленную
В Дагестане обрушились строительные леса 10-этажки
Максимальный прирост населения в России зафиксировали на Северном Кавказе
Авария с "ГАЗелью" в КБР: 11 человек пострадали, один - погиб
Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев
Таксист обокрал 91-летнюю пенсионерку на Ставрополье
Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции
Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском
Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на территории КБР
Тарифы на вывоз мусора выросли на Ставрополье
Родственник больного избил уролога во время осмотра в КБР
В Георгиевске потребовали прекратить травлю мэра после секс-скандала