К сходу лавин готовятся в Северной Осетии
Регион накроет сильный ветер
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В Северной Осетии возможен сход лавин из-за сильного юго-западного ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Спасатели Республики предупреждают об опасных порывах, скорость которых достигнет в некоторых горных и предгорных районах 25 метров в секунду.
Такая погода прогнозируется с утра 3 и до утра 4 февраля. Поэтому уже с 6 вечера понедельника в горах существует лавиноопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU