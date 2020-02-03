К сходу лавин готовятся в Северной Осетии

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:11:41+03:00

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В Северной Осетии возможен сход лавин из-за сильного юго-западного ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Спасатели Республики предупреждают об опасных порывах, скорость которых достигнет в некоторых горных и предгорных районах 25 метров в секунду.

Такая погода прогнозируется с утра 3 и до утра 4 февраля. Поэтому уже с 6 вечера понедельника в горах существует лавиноопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU