На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:31:04+03:00

Она не вела занятий, а зарплату получала

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Экс-директор одного из ставропольских культурно-досуговых центров уличена в мошенничестве.

Она решила увеличить свой доход и назначила себя руководителем кружка. Пять лет она получала зарплату по дополнительной должности, хотя никаких занятий не проводила. Ей было похищено около 400 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано в Степновский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU