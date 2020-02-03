На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч
Она не вела занятий, а зарплату получала
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Экс-директор одного из ставропольских культурно-досуговых центров уличена в мошенничестве.
Она решила увеличить свой доход и назначила себя руководителем кружка. Пять лет она получала зарплату по дополнительной должности, хотя никаких занятий не проводила. Ей было похищено около 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела завершено, дело передано в Степновский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU