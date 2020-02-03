Тачка, деньги, два суда: в Дагестане вынесли приговор похитителям людей

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:08:08+03:00

Трем преступникам дали в сумме 29 лет, а заседание по делу четвертого злоумышленника еще не прошло

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Закончилось расследование и рассмотрение уголовного дела против трех мужчин, которых обвиняли в нарушении сразу четырех статей УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как сказано в пресс-релизе, в январе 2019 года группа из четырех мужчин - Халиды Калабагова, Джамалудина Мирзоева, Малика Абдуллаева и Абдусамада Магомедова - похитили в Махачкале человека. Избив его, они отобрали ключи от машины и вместе с захваченным выехали загород. Там злоумышленники вынудили жертву передать им пять миллионов рублей за свободу.

Переговоры о том, как доставят деньги, велись с родственниками потерпевшего, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Когда они передавали 900 тысяч, полицейские задержали Калабагова, Мирзоева и Абдуллаева. А четвертый - Магомедов - успел скрыться, но его тоже быстро нашли и задержали.

Мужчинам вменяли аж четыре статьи: пункты "а", "в", "г", "з" второй части 126 статьи, пункт "б" третьей части 163 статьи, четвертую часть 166 статьи и 264.1 статью УК РФ.

- Калабагову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Мирзоеву - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Абдуллаеву – 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 000 рублей, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану. Суд еще рассмотрит дело Магомедова, которого поймали позже остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU