2020-02-03T15:08:08+03:00
Происшествия

Тачка, деньги, два суда: в Дагестане вынесли приговор похитителям людей

Трем преступникам дали в сумме 29 лет, а заседание по делу четвертого злоумышленника еще не прошло
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотографияФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Закончилось расследование и рассмотрение уголовного дела против трех мужчин, которых обвиняли в нарушении сразу четырех статей УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как сказано в пресс-релизе, в январе 2019 года группа из четырех мужчин - Халиды Калабагова, Джамалудина Мирзоева, Малика Абдуллаева и Абдусамада Магомедова - похитили в Махачкале человека. Избив его, они отобрали ключи от машины и вместе с захваченным выехали загород. Там злоумышленники вынудили жертву передать им пять миллионов рублей за свободу.

Переговоры о том, как доставят деньги, велись с родственниками потерпевшего, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Когда они передавали 900 тысяч, полицейские задержали Калабагова, Мирзоева и Абдуллаева. А четвертый - Магомедов - успел скрыться, но его тоже быстро нашли и задержали.

Мужчинам вменяли аж четыре статьи: пункты "а", "в", "г", "з" второй части 126 статьи, пункт "б" третьей части 163 статьи, четвертую часть 166 статьи и 264.1 статью УК РФ.

- Калабагову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Мирзоеву - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Абдуллаеву – 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 000 рублей, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану. Суд еще рассмотрит дело Магомедова, которого поймали позже остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушку в Махачкале переехал поезд
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Ставропольский спортсмен выступит на Олимпийских играх
Сильный ветер стихнет на Ставрополье в среду
«Кто виляет? А вы не виляете?»: ставрополец отвоёвывал право пьяной езды
Тачка, деньги, два суда: в Дагестане вынесли приговор похитителям людей
На Ставрополье директор культурного центра вела кружок за 400 тысяч
Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус
К сходу лавин готовятся в Северной Осетии
В 2020 году в Ставрополе появится 3,5 километра велодорог
Ставрополец с автономером в руках разыграл полицейских
Директора ставропольских фирм попались на отмывании денег
Ставрополец зарезал подругу, уносившую алкоголь у него из дома
В Георгиевске мужчина заплатит за моральный вред бывшей
В аэропорту Минвод не выпускали пассажиров из-за больного на борту
В Северной Осетии напали на журналиста, потребовав "одеваться по-местному"
В Дагестане альфонс внаглую обокрал возлюбленную
В Дагестане обрушились строительные леса 10-этажки
Максимальный прирост населения в России зафиксировали на Северном Кавказе
Авария с "ГАЗелью" в КБР: 11 человек пострадали, один - погиб
Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев
Таксист обокрал 91-летнюю пенсионерку на Ставрополье
Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции
Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском
Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на территории КБР
Тарифы на вывоз мусора выросли на Ставрополье
Родственник больного избил уролога во время осмотра в КБР
В Георгиевске потребовали прекратить травлю мэра после секс-скандала