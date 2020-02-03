2020-02-03T16:03:14+03:00
Авто

«Кто виляет? А вы не виляете?»: ставрополец отвоёвывал право пьяной езды

Он расстроился, что его поймали в нескольких метрах от дома
Полина ШАПОШНИКОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Буденновском районе сотрудниками ДПС был задержан пьяный водитель. Легковой автомобиль двигался рано утром по пустой дороге очень медленно, при этом, умудряясь вилять из стороны в сторону.

48-летний мужчина удивился, что его остановили в нескольких метрах от дома. Он оправдывался тем, что никто не пострадал от его вождения.

Однако дунуть в трубочку алкотестера водитель не отказался, вину признал. Только вот сообщил, что деньги на оплату штрафа ему достать неоткуда. Мужчину также ждет лишение прав, сообщили в УГИБДД по СК.

"Кто виляяет? А вы не виляете, когда ездите?": на Ставрополье пьяный водитель спорит с сотрудниками ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Кто виляет? А вы не виляете?»: ставрополец отвоёвывал право пьяной езды
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