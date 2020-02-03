2020-02-03T16:15:00+03:00
Общество

Сильный ветер стихнет на Ставрополье в среду

Ожидаются мокрый снег и дожди
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Штормовой ветер утихнет на Ставрополье к середине недели. Стихия всерьез разбушевалась с утра 3 февраля. Порывы западного вихря достигали 24 метров в секунду. Такое же положение дел сохранится и 4 февраля. Синоптики краевого Гидрометцентра также обещают осадки. Во вторник в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. Температура не превысит + 7 градусов.

Однако уже к среде, 5 февраля, ветер станет не таким разрушительным. Его скорость будет достигать 13 метров в секунду, местами по краю возможен дождь. А в Ставрополе в этот день обойдется без существенных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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