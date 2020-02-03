Ставропольский спортсмен выступит на Олимпийских играх

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:41:59+03:00

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На розыгрыше национального Кубка в Рузе ставропольский прыгун в воду Евгений Кузнецов взял золото, сообщает «Ставропольская правда».

Он опередил соперников в индивидуальных прыжках с высоты трех метров. Его результат составил 465, 80 баллов. Следом за ним с результатом 444, 45 баллов финишировал Евгений Новоселов. Тройку замкнул Руслан Терновский с 395, 90 баллами.

Ставропольцу и его товарищу Никите Шлейхер не было равных и по синхронным упражнениям на трехметровом трамплине.

Тренерский штаб сборной страны включил Кузнецова в состав первого в олимпийском сезоне этапа Мировой серии по прыжкам в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU