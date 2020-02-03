Девушку в Махачкале переехал поезд

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:32:20+03:00

Она шла в наушниках и капюшоне

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Под колесами грузового поезда в Махачкале 3 февраля умерла женщина. Трагедия случилась на железнодорожном пути на пересечении проспектов Гамидова и Петра I.

Полицейские сразу же прибыли на место случившегося. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, девушка слушала музыку и шла в капюшоне. Она не слышала сигналы машиниста. По факту смерти 32-летней женщины проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU