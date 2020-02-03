Трёхкратный чемпион мира Билял Махов попался на допинге

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:07:45+03:00

Сам Махов не исключает, что в его крови могли быть запрещённые вещества

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Трёхкратный чемпион мира по борьбе из Кабардино-Балкарии Билял Махов попался на допинге. Его пробы оказались положительными на гормон роста. Информацию подтвердил президент Федерации спортивной борьбы страны Михаил Мамиашвили.

— Я видел результаты, видел официальную бумагу. Всё остальное — разговоры в пользу бедных, — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Интересно, что сам Махов не стал отрицать того, что в его кровь действительно мог попасть запрещённый препарат. Однако спортсмен просит своих поклонников не торопиться с выводами. По его версии, гормон роста входил в комплекс медикаментов, который принимала его супруга. Именно через неё допинг и мог попасть в организм прославленного спортсмена.

Напомним, что высшим достижением в карьере борца-тяжеловеса из Кабардино-Балкарии стало серебро на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Кроме того, в его активе есть медали трёх чемпионатов мира — 2007, 2009 и 2010 годов. Свои главные награды Билял выиграл в категории до 120 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU