2020-02-03T21:50:38+03:00
Происшествия

Из-под стражи выпустили троих офицеров, обвиняемых по делу Арашуковых

Их обвиняли в пособничестве влиятельной семье
Андрей ФАДЕЕВ
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Силовиков, подозреваемых в пособничестве Рауфу Арашукову отпустили. Фото: Сергей Бобылев/ТАСССиловиков, подозреваемых в пособничестве Рауфу Арашукову отпустили. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Бывший заместитель главы Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, его подчинённый, следователь по особо важным делам Андрей Филиппов и бывший начальник Центра по противодействию экстремизму республики Тимур Бетуганов выйдут из-под стражи. Мосгорсуд признал продление ареста подозреваемых незаконным.

Троих высокопоставленных офицеров правоохранительных органов считали причастными к преступлениям семьи Арашуковых. Якобы они, вопреки служебному долгу, содействовали непривлечению к ответственности экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Однако во время заседания в Мосгорсуде доказательства следствия по этим обвинениям были сочтены неубедительными. В связи с этим экс-силовиков отпустили из-под стражи. 15 февраля они смогут выйти из СИЗО.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют в заказных убийствах. Преступления датируются 2010 годом и, по версии следствия, были совершены по политическим мотивам. Так, Аслана Жукова Арашуков «заказал» потому что тот отказался помогать ему отбить кресло премьер-министра республики, а Фраль Шебзухов был главным претендентом на эту должность. Отметим, что несмотря ни на что политику не удалось стать премьером. Однако Рауф Арашуков дорос до сенаторского кресла и стал самым молодым членом Совета Федерации. В зале собраний которого его и задержали спецслужбы 30 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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