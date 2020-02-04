На Ставрополье пенсионер погиб за рулем "Рено" из-за обгона

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:41:01+03:00

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3 февраля на территории Минераловодского округа водитель погиб после столкновения с дорожным ограждением.

Авария произошла на 334 километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель «Рено Дастер» ехал на высокой скорости и попытался обогнать едущий впереди автомобиль. Однако этот маневр ему не удался, он наехал на тросовое ограждение, машина опрокинулась и врезалась в попутный автомобиль «ДАФ». 77-летний мужчина за рулем «Рено» погиб.

Идет проверка, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU