На Ставрополье пенсионер погиб за рулем "Рено" из-за обгона
77-летний водитель зацепил дорожное ограждение
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3 февраля на территории Минераловодского округа водитель погиб после столкновения с дорожным ограждением.
Авария произошла на 334 километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель «Рено Дастер» ехал на высокой скорости и попытался обогнать едущий впереди автомобиль. Однако этот маневр ему не удался, он наехал на тросовое ограждение, машина опрокинулась и врезалась в попутный автомобиль «ДАФ». 77-летний мужчина за рулем «Рено» погиб.
Идет проверка, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU