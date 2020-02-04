В Ставрополе водитель извинился за фото с "Мустангом" на площади

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:02:42+03:00

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Водитель, припарковавшийся на Александровской площади Ставрополя, записал извинение на видео.

Автор снимка с красным «Мустангом» на фоне звездного неба собрал не «лайки», а гневные комментарии местных жителей. Кроме того, он привлек внимание инспекторов дорожной полиции, вызывающе нарушая правила. Правоохранители установили дату и время инцидента, регистрационный знак и личность водителя.

Владельцем иномарки оказался 22-летний студент одного из ВУЗов краевого центра. Руководство учебного заведения будет уведомлено о неподобающем поведении их студента.

Парень, по его признанию, сделал фото по просьбе товарища. На молодого человека заведены административные материалы. Сам парень раскаялся и записал видеообращение, в котором сказал, что ему стыдно за свой поступок.

22-летний водитель "Мустанга" извинился за фото на площади Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU