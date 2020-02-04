2020-02-04T10:21:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина умерла во время готовки

Ей стало плохо, а в это время на кухне произошел пожар
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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В Арзгирском районе следователями начата проверка после смерти женщины в пожаре. Днем 2 февраля в одном из частных домов после тушения возгорания на кухне было обнаружено тело 67-летней хозяйки.

По основной версии, женщине стало плохо во время приготовления еды. Она потеряла сознание, после чего произошел пожар.

После проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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