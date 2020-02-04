2020-02-04T10:35:36+03:00
Происшествия

В Пятигорске чиновник администрации понесет уголовную ответственность

Он незаконно отказал бизнесмену в превращении кинотеатра в ТРЦ
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске начальник управления градостроительства администрации подозревается в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Чиновник при рассмотрении заявления директора одного из ООО о продлении разрешения на ремонт кинотеатра «Космос» под ТРЦ незаконно подписал отказ. Решение мотивировал окончанием срока реконструкции объекта по инвестиционному договору. Такая причина не может быть основанием для отказа. Идет расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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