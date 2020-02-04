2020-02-04T11:08:30+03:00
Общество

«Я просто был пьян»: Житель Челябинской области извинился за слова о чеченцах

Бывший росгвардеец просит всех не распространять этот ролик, дабы не плодить злость [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: стоп кадр видео YouTube-канала "Зелимхан"Фото: стоп кадр видео YouTube-канала "Зелимхан"
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Сначала эмоционально высказывался в адрес чеченцев, а потом публично попросил прощения и признался, что просто был в нетрезвом состоянии и наговорил «пьяный бред». Видео «раскаяния» появилось на YouTube-канале «Зелимхан».

На ролике рядом с 47-летним жителем Челябинской области Дмитрием Куприным сидит один из знакомых Зелимхана.

— Я не контролировал каждое свое слово. Еще и пьяный был. Во мне было очень много злости. Я сказал плохие слова, прощу прощения. На самом деле я так не думаю. Я съездил в Чечню как турист, снял видео, не ради денег. Я поставил туда чеченскую музыку. Никакого хайпа я не хотел поймать, — признается герой ролика.

Дмитрий также рассказал, что раньше работал в Росгвардии. Но его оттуда уволили.

Житель Челябинской области извинился за слова о чеченцах.

— Меня уволили из Росгвардии за то, что я, дескать, получил деньги и критиковал власть. После того, как меня уволили, меня стали оскорблять, «мусором» называли. А когда речь шла о Чечне, я заступился за нее. Но были люди, которые говорили, что если ты приедешь в Чечню, то с тобой не хорошо поступят.

По его словам, над ним полгода издевались провокаторы. И 26 декабря мужчина напился, вспылил и наговорил этот «пьяный бред».

— Приношу извинения всем чеченским женщинам, и прошу всех не распространять это мое видео, дабы не плодить злость в дальнейшем. Не потому, что я боюсь за себя — я понимаю, что это видео уже ушло и его не остановить. Я прошу всех нормальных людей не распространять это видео дальше, — попросил Куприн.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе водитель извинился за фото с «Мустангом» на площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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