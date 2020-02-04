В ставропольских аэропортах задерживают больных пассажиров

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в аэропортах проверяют здоровье пассажиров международных рейсов. Людей, у которых обнаруживается высокая температура, кашель и насморк задерживают в медпунктах. Такое обследование необходимо в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, сообщают в краевом Минздраве. Здоровые пассажиры вынуждены терпеть задержку и специалисты ведомства просят людей с понимание отнестись к проверкам и не создавать панику.

Подтвержденных случаев заражения ставропольцев коронавирусом нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU