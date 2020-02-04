В ставропольских аэропортах задерживают больных пассажиров
На Ставрополье в аэропортах проверяют здоровье пассажиров международных рейсов. Людей, у которых обнаруживается высокая температура, кашель и насморк задерживают в медпунктах. Такое обследование необходимо в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, сообщают в краевом Минздраве. Здоровые пассажиры вынуждены терпеть задержку и специалисты ведомства просят людей с понимание отнестись к проверкам и не создавать панику.
Подтвержденных случаев заражения ставропольцев коронавирусом нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU