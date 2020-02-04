Мать изрешетила новорожденного маникюрными ножницами на Ставрополье

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:53:01+03:00

Иллюстративное фото / ножницы, которыми было совершено убийство. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: Олег ЗОЛОТО

После жестокого убийства женщине резко стало плохо, её увезли в больницу

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Изуверски жестокое убийство расследуют в городе Ставрополе: сразу после рождения мать изрешетила своего ребёнка маникюрными ножницами. Женщина нанесла несчастному не меньше 40 ударов. Когда окровавленный ребёнок перестал подавать признаки жизни, женщине стало плохо. Ей пришлось вызвать «Скорую».

Преступление произошло днём 2 февраля, а уже вечером обо всём знали следователи. Женщине пришлось рассказать все подробности врачам. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР Ставропольскому краю, женщина планировала тихо закопать ребёнка.

В отношении 35-летней ставропольчанки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU