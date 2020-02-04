Мужчина-шопоголик из Пятигорска стал вором ради красивых брюк
Он в несколько заходов похищал понравившиеся вещи
Изменить размер текста:
Серию краж из спортмагазинов полицейские раскрыли в Пятигорске. Оказалось, что молодой человек похищал приглянувшиеся ему вещи методом «капусты».
Во время очередного визита злоумышленника задержали с поличным.
Парень надевал поверх своей одежды ветровки, брюки и костюмы. Датчики против краж он предварительно портил и без проблем покидал магазины.
Возбуждены уголовные дела, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU