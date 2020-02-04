Мужчина-шопоголик из Пятигорска стал вором ради красивых брюк

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:12:58+03:00

Он в несколько заходов похищал понравившиеся вещи

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Серию краж из спортмагазинов полицейские раскрыли в Пятигорске. Оказалось, что молодой человек похищал приглянувшиеся ему вещи методом «капусты».

Во время очередного визита злоумышленника задержали с поличным.

Парень надевал поверх своей одежды ветровки, брюки и костюмы. Датчики против краж он предварительно портил и без проблем покидал магазины.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU