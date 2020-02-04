КМВ лидируют по водителям-лихачам

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:54:03+03:00

Всего поймано больше 300 нарушителей скоростного режима за три дня

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Больше 300 водителей на Ставрополье нарушили скоростной режим. В региональной Госавтоинспекции подвели итоги операции по поимке лихачей. Она проводилась с 30 января по 2 февраля в Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском, Ипатовском районах, на федеральной трассе «Кавказ», регионе КМВ и вблизи города Буденновска.

Каждый пятый нарушитель может лишиться прав. Это те, кто повторил игры со смертью, либо превысил допустимую скорость на 60 км. Материалы направлены в суд.

Больше всего нарушений скорости зафиксировано на КМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU