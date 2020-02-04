"Зачеркнули все числа": доярка нашла легкий способ, как выиграть в лотерее

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:24:28+03:00

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Доярка из Ставропольского края Резеда Поваляева разработала метод, с помощью которого люди смогут выигрывать в любой лотерее. Способ она нашла недавно и заработала благодаря ему на дорогую машину.

- Мы быстро зачеркнули все числа. Внук как закричит, что мы машину выиграли. Я растерялась от неожиданности, - сказала Резеда. Как она отметила, в лотереях участвует давно, но способ с быстрым зачеркиванием наобум пробует впервые.

Выигрышем стала машина за 700 тысяч рублей. Но у доярки другие планы: она взяла деньги, а не приз. Теперь Резеда сможет отремонтировать свой дом. Остатки средств она раздаст родственникам - трем детям и семерым внукам.

ИСТОЧНИК KP.RU