Доехали и сожгли: угонщики на Ставрополье не пользовались авто дважды
Они оставили машину гореть в поле
Изменить размер текста:
Угонщики в Апанасенковском районе эффектно избавлялись от улик. Жительница села Дивного лишилась автомобиля. Его полицейские обнаружили сгоревшим в поле около села Прасковея в Буденновском районе.
Оказалось, что к преступления причастны трое товарищей, трое из них уже имели судимость. Молодые люди объяснили, что просто хотели доехать до Буденновска, а после этого сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы.
Расследование дела завершено, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU