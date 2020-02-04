Доехали и сожгли: угонщики на Ставрополье не пользовались авто дважды

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:40:46+03:00

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Угонщики в Апанасенковском районе эффектно избавлялись от улик. Жительница села Дивного лишилась автомобиля. Его полицейские обнаружили сгоревшим в поле около села Прасковея в Буденновском районе.

Оказалось, что к преступления причастны трое товарищей, трое из них уже имели судимость. Молодые люди объяснили, что просто хотели доехать до Буденновска, а после этого сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU