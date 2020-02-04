В УФСИН Ставрополья отреагировали на сообщение об избиениях зэков
На Ставрополье отреагировали на публикацию в соцсетях о жестких порядках в исправительной колонии № 5. По словам автора сообщения, в учреждении бьют заключенных, плохо их кормят, держат в антисанитарных условиях и не лечат.
Как сообщают в УФСИН по региону, информация не соответствует действительности.
- Коммунально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных, санитарное состояние помещений соответствует действующему законодательству, нормы питания соблюдаются, случаев применения физической силы в отношении осужденных не зафиксировано, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU