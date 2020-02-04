В УФСИН Ставрополья отреагировали на сообщение об избиениях зэков

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:18:05+03:00

В ведомстве рассказали, что условия содержания осужденных регулярно проверяют

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На Ставрополье отреагировали на публикацию в соцсетях о жестких порядках в исправительной колонии № 5. По словам автора сообщения, в учреждении бьют заключенных, плохо их кормят, держат в антисанитарных условиях и не лечат.

Как сообщают в УФСИН по региону, информация не соответствует действительности.

- Коммунально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных, санитарное состояние помещений соответствует действующему законодательству, нормы питания соблюдаются, случаев применения физической силы в отношении осужденных не зафиксировано, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU