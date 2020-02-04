Пустую лодку и два тела нашли в Новотроицком водохранилище

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:47:28+03:00

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4 февраля на Новотроицком водохранилище в Изобильненском районе рядом с пустой лодкой плавали два тела. Судно заметили недалеко от берега очевидцы. Они и сообщили о находке в экстренные службы. Прибывшие спасатели увидели также сети и другое снаряжение для ловли рыбы, а еще мертвецов. Погибших также вынесло водой к суше. Утонувшими мужчинами оказались 55-летний житель города Изобильный и 61-летний рыбак из поселка Солнечнодольск.

Причины смерти и все обстоятельства произошедшего устанавливают, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК.

Как выяснилось, лодку рыбаки не поставили на учет госинспекции по маломерным судам.

ИСТОЧНИК KP.RU