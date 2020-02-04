2020-02-04T14:36:23+03:00
Происшествия

Мужчина убил жену и закопал ее тело на сельском кладбище в Дагестане

Подозреваемого уже арестовали
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи закончили расследовать уголовное дело против 29-летнего мужчины из Гергебильского района Дагестана. Ему вменяют ответственность по двум статьям: по первой части 105 статьи (убийство) и первой части 222 статьи УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Как установили следователи, в январе между подозреваемым и его женой возникла ссора. В пылу скандала мужчина выстрелил в женщину и попал в голову. Супруга скончалась на месте. Ночью житель села Кикуни захоронил тело на местном кладбище.

Мужчину задержали и отправили под арест.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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