Сенатор от Дагестана богател, пока бизнесмены несли миллиардные потери

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:01:35+03:00

С начала года Сулейман Керимов заработал 123 миллиона долларов

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Состояние сенатора от Дагестана в Совете Федерации Сулеймана Керимова с начала года выросло, хотя доходы российских миллиардеров пока падают. Бюджет чиновника увеличился на 123 миллиона долларов. Об этом свидетельствует рейтинг 500 богатейших людей мира, приведенный Bloomberg Billionaires Index.

Капитал же таких отечественных гигантов бизнеса, как Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов, уменьшился на 2,45 миллиарда долларов, 1,96 миллиарда, 1,52 миллиарда и 976 миллионов соответственно.

Отметим, что Керимов владеет финансово-промышленной группой "Нафта Москва". Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние сенатора в 5,19 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU