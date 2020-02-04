30 тысяч человек остались в Дагестане без света
26 бригад работают над устранением последствий разгула ветра
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В Дагестане больше 30 тысяч абонентов отключены от электроснабжения из-за непогоды, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Аварии на линиях электропередач провоцирует штормовой ветер, который 4 февраля достиг скорости 28 метров в секунду.
Над восстановлением электричества работают 26 бригад из 83 человек и 30 единиц техники.
Региональным МЧС объявлено экстренное предупреждение в связи с усилением северо-западного ветра по районам моря. Высота волн может достигнуть 2,5 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU