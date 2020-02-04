На Ставрополье осуждены бандиты, вымогавшие деньги у арестованных

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье трое преступников осуждены за угрозы заключенным в СИЗО в течение нескольких лет. Руслан Магомаев, Евгений Куклин, Владимир Хачатурян угрожали расправой арестованным, требуя деньги. Всего от 12 человек преступники смогли получить почти 300 тысяч рублей.

За вымогательство под угрозой применения насилия организованной группой в особо крупном размере суд назначил Магомаеву 9 лет колонии со штрафом 150 тысяч рублей, Куклину – 17 с половиной лет колонии со штрафом 550 тысяч рублей, Хачатуряну – 8 с половиной лет колонии со штрафом 200 тысяч рублей, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СК.

ИСТОЧНИК KP.RU