Бизнесмен из Forbes создаст в Железноводске санаторий

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:35:08+03:00

Он будет выполнен в эко-стиле

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В Железноводске на деньги миллиардера из списка Forbes Евгения Мухина будет создан новый санаторий, пишет Newstracker. У Мухина уже есть несколько торговых центров и ресторанов.

Теперь предприниматель готов инвестировать в здравницу около 2 млрд рублей. Планируется, что 150 местных жителей будут трудоустроены в новом санатории. Он будет выполнен в экологическом стиле с соблюдением современных медицинских требований.

ИСТОЧНИК KP.RU