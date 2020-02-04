2020-02-04T16:35:08+03:00
Экономика

Бизнесмен из Forbes создаст в Железноводске санаторий

Он будет выполнен в эко-стиле
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Железноводске на деньги миллиардера из списка Forbes Евгения Мухина будет создан новый санаторий, пишет Newstracker. У Мухина уже есть несколько торговых центров и ресторанов.

Теперь предприниматель готов инвестировать в здравницу около 2 млрд рублей. Планируется, что 150 местных жителей будут трудоустроены в новом санатории. Он будет выполнен в экологическом стиле с соблюдением современных медицинских требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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