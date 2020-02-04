Бизнесмен из Forbes создаст в Железноводске санаторий
Он будет выполнен в эко-стиле
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В Железноводске на деньги миллиардера из списка Forbes Евгения Мухина будет создан новый санаторий, пишет Newstracker. У Мухина уже есть несколько торговых центров и ресторанов.
Теперь предприниматель готов инвестировать в здравницу около 2 млрд рублей. Планируется, что 150 местных жителей будут трудоустроены в новом санатории. Он будет выполнен в экологическом стиле с соблюдением современных медицинских требований.
ИСТОЧНИК KP.RU