2020-02-04T17:14:50+03:00
Общество

На Ставрополье ударят сильные морозы

После потепления наступит резкое похолодание
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае завтра и в четверг обещают весеннюю погоду. 6 февраля столбики термометров поднимутся аж до 12 градусов тепла. Но уже 8 февраля температура резко упадет и пойдет снег. В Ставрополе в субботу днем обещают метель и 4 градуса мороза. По ночам этого и последующих дней термометры в крае могут показать до -15. В воскресенье днем в Ставрополе передают до 7 мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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