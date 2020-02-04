На Ставрополье ударят сильные морозы

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:14:50+03:00

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В Ставропольском крае завтра и в четверг обещают весеннюю погоду. 6 февраля столбики термометров поднимутся аж до 12 градусов тепла. Но уже 8 февраля температура резко упадет и пойдет снег. В Ставрополе в субботу днем обещают метель и 4 градуса мороза. По ночам этого и последующих дней термометры в крае могут показать до -15. В воскресенье днем в Ставрополе передают до 7 мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU