Ставрополец, выдумавший бомбу, получил срок на свое 45-летие
Он пьяным позвонил по номеру 112
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В Ставрополе местный житель в "сложном возрасте" 45 лет решил разыграть полицейских. Летом прошлого года он напился и позвонил по номеру 112. Он сообщил, что в школе закладывают бомбу. На место выдвинулись проавоохранители, однако оказалось, что сообщение было шуткой, сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.
Дело дошло до суда. Мужчина так и не признал вину. Он пояснил, что в выходной день на территории школы шла стройка и он подумал, что там, вероятно, заложена бомба.
Однако судья назначил мужчине 3 года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU