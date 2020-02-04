2020-02-04T17:20:09+03:00
Происшествия

Ставрополец, выдумавший бомбу, получил срок на свое 45-летие

Он пьяным позвонил по номеру 112
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе местный житель в "сложном возрасте" 45 лет решил разыграть полицейских. Летом прошлого года он напился и позвонил по номеру 112. Он сообщил, что в школе закладывают бомбу. На место выдвинулись проавоохранители, однако оказалось, что сообщение было шуткой, сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

Дело дошло до суда. Мужчина так и не признал вину. Он пояснил, что в выходной день на территории школы шла стройка и он подумал, что там, вероятно, заложена бомба.

Однако судья назначил мужчине 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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