При падении с 9 этажа мальчика в Махачкале спас кондиционер
Он, падая, зацепился за него и выжил
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В Махачкале обучающийся в девятом классе подросток остался жив после падения с девятого этажа, сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. Но врачи пока не дают оптимистичных прогнозов по его дальнейшему выздоровлению. Оно сейчас крайне тяжелое.
Как пояснили в полиции, спастись мальчику помогло то, что он зацепился за кондиционер на четвертом этаже.
Предстоит выяснить, как произошла трагедия.
ИСТОЧНИК KP.RU