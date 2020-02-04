2020-02-04T17:40:41+03:00
Происшествия

При падении с 9 этажа мальчика в Махачкале спас кондиционер

Он, падая, зацепился за него и выжил
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Махачкале обучающийся в девятом классе подросток остался жив после падения с девятого этажа, сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. Но врачи пока не дают оптимистичных прогнозов по его дальнейшему выздоровлению. Оно сейчас крайне тяжелое.

Как пояснили в полиции, спастись мальчику помогло то, что он зацепился за кондиционер на четвертом этаже.

Предстоит выяснить, как произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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