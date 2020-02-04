В КЧР каждый ветеран получит по 50 тысяч рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:56:51+03:00

На это из регионального бюджета уйдет около 6 млн рублей

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По 50 тысяч рублей каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатят в КЧР к празднику. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по вопросу подготовки и проведения 75-летия со Дня Победы.

Получателей в регионе 115 человек. 1677 тружеников тыла и 163 вдовы ветеранов также получат выплаты, но по 5 тысяч рублей.

Сейчас в Карачаево-Черкесии все ветераны имеют собственное жилье. Контролируется вопрос с их диспансеризацией и обеспечением лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU