В КЧР каждый ветеран получит по 50 тысяч рублей
На это из регионального бюджета уйдет около 6 млн рублей
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По 50 тысяч рублей каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатят в КЧР к празднику. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по вопросу подготовки и проведения 75-летия со Дня Победы.
Получателей в регионе 115 человек. 1677 тружеников тыла и 163 вдовы ветеранов также получат выплаты, но по 5 тысяч рублей.
Сейчас в Карачаево-Черкесии все ветераны имеют собственное жилье. Контролируется вопрос с их диспансеризацией и обеспечением лекарствами.
ИСТОЧНИК KP.RU