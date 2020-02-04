Стала известна причина смерти двух рыбаков на Ставрополье

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:27:41+03:00

Тела мужчин обнаружили около берега, недалеко плавала пустая лодка

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Трагедия произошла 3 февраля на Новотроицком водохранилище. Два жителя Ставрополья вышли на рыбалку в непогоду.

Ветер создал сильные волны. По данным пресс-службы противопожарной и аварийно-спасательной службы, при таких условиях было небезопасно выходить на лодке на воду. Волна стихла только к вечеру.

Днем 4 февраля в 50 метрах от берега на Новотроицком водохранилище плавала пустая лодка, которая не состоит на учете. Также пассовцы обнаружили рыболовные сети и другие снасти.

Позже около берега спасатели нашли тела двух мужчин. Личности ставропольцев установлены. Ими оказались 55-летний житель Изобильного и 61-летний житель поселка Солнечнодольск.

ИСТОЧНИК KP.RU