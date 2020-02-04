Еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск ответит перед судом

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:53:26+03:00

В трагедии тогда погибли 129 человек, еще 317 получили ранения

Изменить размер текста: A A

Южный окружной военный суд рассмотрит дело в отношении жителя Чечни, подозреваемого в участии в банде Басаева и нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Выяснилось, что 14 июня 1995 года злоумышленник в составе банды под руководством Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации Буденновска.

В трагедии тогда погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Были захвачены и удерживались в заложниках 1586 детей и взрослых.

Бандит обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захвате заложников, в участии в банде и террористическом акте. Сейчас злоумышленник находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU