Еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск ответит перед судом
Южный окружной военный суд рассмотрит дело в отношении жителя Чечни, подозреваемого в участии в банде Басаева и нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Выяснилось, что 14 июня 1995 года злоумышленник в составе банды под руководством Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации Буденновска.
В трагедии тогда погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Были захвачены и удерживались в заложниках 1586 детей и взрослых.
Бандит обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захвате заложников, в участии в банде и террористическом акте. Сейчас злоумышленник находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU