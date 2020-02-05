В Невинномысске пьяный велосипедист серьезно пострадал в ДТП
Он выехал на красный сигнал светофора
Фото: УГИБДД по СК
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4 февраля пьяного велосипедиста увезли в реанимацию после аварии поздно вечером в Невинномысске.
Водитель «Ауди А4» на перекрестке двинулся на разрешающий сигнал светофора, но сбил велосипедиста, который ехал по левому краю проезжей части на красный. 43-летний велосипедист доставлен в больницу с тяжелой травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения. Иномаркой управлял трезвый 38-летний мужчина.
Устанавливается степень ответственности участников ДТП, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU