Ставрополец забил жену скалкой

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кочубеевском районе идет расследование уголовного дела об избиении женщины до смерти. Подозреваемым проходит 38-летний мужчина. Он, по данным следствия, в ночь на 9 января этого года в селе Заветном из ревности избил свою жену. Он колотил ее кулаками по лицу и скалкой по телу. От повреждений женщина скоро скончалась на месте.

Мужчина заключен под стражу на время расследования уголовного дела, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU