Ставрополец забил жену скалкой
Мужчину обуяла ревность
Фото: СУ СКР по СК
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В Кочубеевском районе идет расследование уголовного дела об избиении женщины до смерти. Подозреваемым проходит 38-летний мужчина. Он, по данным следствия, в ночь на 9 января этого года в селе Заветном из ревности избил свою жену. Он колотил ее кулаками по лицу и скалкой по телу. От повреждений женщина скоро скончалась на месте.
Мужчина заключен под стражу на время расследования уголовного дела, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU