На Ставрополье полицейский с адвокатом попались на взятках
Они вымогали у матери обвиняемого 1 млн 750 тысяч рублей
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На Ставрополье сотрудник полиции и адвокат проходят по делу о взяточничестве. Бывший старший следователь по особо важным делам полиции Ставрополя подозревается в получении взятки, а адвокат проходит как подозреваемый в посредничестве.
Следователь через адвоката предложила матери обвиняемого в наркоторговле за 1 млн 750 тысяч рублей прекратить уголовное дело. Деньги женщина получила, но уже под надзором сотрудников ФСБ.
Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU