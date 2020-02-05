На Ставрополье полицейский с адвокатом попались на взятках

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:01:58+03:00

Они вымогали у матери обвиняемого 1 млн 750 тысяч рублей

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На Ставрополье сотрудник полиции и адвокат проходят по делу о взяточничестве. Бывший старший следователь по особо важным делам полиции Ставрополя подозревается в получении взятки, а адвокат проходит как подозреваемый в посредничестве.

Следователь через адвоката предложила матери обвиняемого в наркоторговле за 1 млн 750 тысяч рублей прекратить уголовное дело. Деньги женщина получила, но уже под надзором сотрудников ФСБ.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU