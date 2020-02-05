На Северном Кавказе горцы в папахах перепутали невесту при похищении
Во Владикавказе (Северная Осетия) сняли на видео казус при похищении невесты. Видим, как парни в одежде горцев с папахами на голове налетают с буркой на девушку посреди улицы. И вот уже готовятся ее подхватить и унести. Но оказывается, вышла ошибочка — похитили не ту.
Похитители невесты своровали не ту.
Местные в соцсетях посмеялись над произошедшим. Многие обозвали традицию «цирком» как неактуальную в настоящее время. А еще заметили, что девушка совсем не сопротивлялась.
- Видео, что девушка готова была, даже не сопротивлялась, - пишут пользователи сети. - Она боялась что ее уронят, поэтому и не сопротивлялась.
Некоторые обеспокоились, что под видом кражи невесты непорядочные люди, даже преступники, могут похитить человека при толпе, и никто не обратит внимание. Поэтому настаивают, чтобы сватовство проходило как полагается.
ИСТОЧНИК KP.RU