2020-02-05T10:38:10+03:00
Общество

На Северном Кавказе горцы в папахах перепутали невесту при похищении

Парни случайно набросили бурку на другую девушку [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во Владикавказе (Северная Осетия) сняли на видео казус при похищении невесты. Видим, как парни в одежде горцев с папахами на голове налетают с буркой на девушку посреди улицы. И вот уже готовятся ее подхватить и унести. Но оказывается, вышла ошибочка — похитили не ту.

Похитители невесты своровали не ту.

Местные в соцсетях посмеялись над произошедшим. Многие обозвали традицию «цирком» как неактуальную в настоящее время. А еще заметили, что девушка совсем не сопротивлялась.

- Видео, что девушка готова была, даже не сопротивлялась, - пишут пользователи сети. - Она боялась что ее уронят, поэтому и не сопротивлялась.

Некоторые обеспокоились, что под видом кражи невесты непорядочные люди, даже преступники, могут похитить человека при толпе, и никто не обратит внимание. Поэтому настаивают, чтобы сватовство проходило как полагается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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