2020-02-05T11:14:33+03:00
Экономика

788 ставропольцев проходят процедуру банкротства

Количество таких дел увеличилось за год
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Процедуру банкротства в 2020 году проходят 788 жителей Ставропольского края. По сравнению с началом прошлого года количество дел о банкротстве увеличилось на 232 случая. Общий долг по обязательным платежам составляет около 444 млн рублей, а текущая задолженность перед бюджетом РФ составила 26, 3 млн рублей.

Большую часть заявлений о признании банкротами в арбитражный суд подается самими должниками или кредитными организациями. И это не право должника, а его обязанность. Дела о несостоятельности оканчиваются завершением реализации имущества. Таких в 2019 году было 551. По ним списана задолженность по обязательным платежам в размере 62,8 млн рублей, рассказали в Управлении ФНС по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Водитель похитил у ставропольского бизнесмена грузовик с 20 тоннами кинзы
Ставропольская лихачка на Mercedes получила 59 штрафов за поездку по Москве
Бесплатную хоккейную школу сносят в Ставрополе
788 ставропольцев проходят процедуру банкротства
На Северном Кавказе горцы в папахах перепутали невесту при похищении
На Ставрополье полицейский с адвокатом попались на взятке
Ставрополец забил жену скалкой
В Невинномысске пьяный велосипедист серьезно пострадал в ДТП
Еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск ответит перед судом
Стала известна причина смерти двух рыбаков на Ставрополье
В КЧР каждый ветеран получит по 50 тысяч рублей
При падении с 9 этажа мальчика в Махачкале спас кондиционер
Ставрополец, выдумавший бомбу, получил срок на свое 45-летие
На Ставрополье ударят сильные морозы
Бизнесмен из Forbes создаст в Железноводске санаторий
На Ставрополье осуждены бандиты, вымогавшие деньги у арестованных
30 тысяч человек остались в Дагестане без света
Сенатор от Дагестана богател, пока бизнесмены несли миллиардные потери
Мужчина убил жену и закопал ее тело на сельском кладбище в Дагестане
Пустую лодку и два тела нашли в Новотроицком водохранилище
В УФСИН Ставрополья отреагировали на сообщение об избиениях зэков
Доехали и сожгли: угонщики на Ставрополье не пользовались авто дважды