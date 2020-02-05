788 ставропольцев проходят процедуру банкротства

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:14:33+03:00

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Процедуру банкротства в 2020 году проходят 788 жителей Ставропольского края. По сравнению с началом прошлого года количество дел о банкротстве увеличилось на 232 случая. Общий долг по обязательным платежам составляет около 444 млн рублей, а текущая задолженность перед бюджетом РФ составила 26, 3 млн рублей.

Большую часть заявлений о признании банкротами в арбитражный суд подается самими должниками или кредитными организациями. И это не право должника, а его обязанность. Дела о несостоятельности оканчиваются завершением реализации имущества. Таких в 2019 году было 551. По ним списана задолженность по обязательным платежам в размере 62,8 млн рублей, рассказали в Управлении ФНС по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU