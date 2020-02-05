Бесплатную хоккейную школу сносят в Ставрополе
Хоккейную школу, возведенную в Ставрополе на проспекте Кулакова, суд обязал снести, пишет NewsTracker со ссылкой на документы, оказавшиеся в редакции. Спортобъект был построен игроком Ночной хоккейной лиги, лучшим вратарем края и сооснователем краевой федерации хоккея Анатолием Нартовым.
Однако, по его словам, компания «Эвилин» была очень заинтересована этой землей. Директор фирмы вышел на бизнесмена Алибека Шебзухова, который занимается выращиванием хлопка, и непосредственно связан с этой землей, так как на ней сливаются бензовозы предпринимателя.
В итоге «Эвилин» и «Промхим» подали иски с заявлением о нарушении правил пожарной безопасности. Суд Промышленного района Ставрополя постановил снести строящееся здание будущей школы. Апелляция не помогла.
ИСТОЧНИК KP.RU