Бесплатную хоккейную школу сносят в Ставрополе

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:48:34+03:00

Суд вынес такое решение после жалоб руководства двух компаний

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Хоккейную школу, возведенную в Ставрополе на проспекте Кулакова, суд обязал снести, пишет NewsTracker со ссылкой на документы, оказавшиеся в редакции. Спортобъект был построен игроком Ночной хоккейной лиги, лучшим вратарем края и сооснователем краевой федерации хоккея Анатолием Нартовым.

Однако, по его словам, компания «Эвилин» была очень заинтересована этой землей. Директор фирмы вышел на бизнесмена Алибека Шебзухова, который занимается выращиванием хлопка, и непосредственно связан с этой землей, так как на ней сливаются бензовозы предпринимателя.

В итоге «Эвилин» и «Промхим» подали иски с заявлением о нарушении правил пожарной безопасности. Суд Промышленного района Ставрополя постановил снести строящееся здание будущей школы. Апелляция не помогла.

ИСТОЧНИК KP.RU