Ставропольская лихачка на Mercedes получила 59 штрафов за поездку по Москве

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:30:24+03:00

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59 штрафов за превышение скорости успела насобирать жительница Ставропольского края в поездке по Москве. Молодая женщина за рулем Mercedes получила постановления об оплате штрафов, но не стремилась закрыть долги. Тогда дело дошло до суда и приставы потребовали за 5 дней оплатить 40 тысяч рублей. На водителя не подействовали даже запрет на выезд из страны и регистрационные действия с машиной.

Расплата пришла позже, когда женщина решила обменять иномарку на модель поновей, но не смогла. В тот же день все штрафы были оплачены, сообщили в пресс-службе УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU