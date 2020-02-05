Водитель похитил у ставропольского бизнесмена грузовик с 20 тоннами кинзы

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:15:26+03:00

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В Буденновске расследуется дело о мошенничестве. Подозреваемый, проживая в соседнем регионе, обманул местного бизнесмена, забрав его продукцию стоимостью более 800 тысяч рублей.

Предприниматель специализировался на выращивании и продаже специй и пряностей. Он доверил 20 тонн семян кинзы водителю грузовика для транспортировки в Краснодарский край. Но товар в пункт назначения не прибыл, а водитель пропал.

34-летнего злоумышленника нашли. Он уже имеет судимость и свою вину отрицать не стал. Мужчина пояснил, что представился вымышленным именем, а семена кориандра продал.

Товар возвращен законному владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU