2020-02-05T16:06:26+03:00
Общество

«Секс за деньги»: Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии

За свою работу «пчёлки-труженицы» получали до четырех тысяч рублей [видео]
Ася АСРЯН
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В столице Северной Осетии полицейские накрыли притон по оказанию интимных услуг. Снаружи это было неприметное здание, а внутри располагались бильярдная, сауна и несколько спален для постоянных гостей.

Клиентов обсуживали две местные жительницы: 24-летняя и 34-летняя «пчелки-труженицы».

За свои услуги они брали от двух до четырех тысяч рублей за час. Часть из заработанной суммы девушки отдавали администратору заведения.

Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии.

А ею оказалась 27-летняя местная жительница. «Хозяку» секс-притона и ее работниц правоохранители доставили в отдел полиции.

Против них составлены административные протоколы. По факту организации притона по оказанию интим-услуг следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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