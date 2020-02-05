«Секс за деньги»: Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии
В столице Северной Осетии полицейские накрыли притон по оказанию интимных услуг. Снаружи это было неприметное здание, а внутри располагались бильярдная, сауна и несколько спален для постоянных гостей.
Клиентов обсуживали две местные жительницы: 24-летняя и 34-летняя «пчелки-труженицы».
За свои услуги они брали от двух до четырех тысяч рублей за час. Часть из заработанной суммы девушки отдавали администратору заведения.
Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии.
А ею оказалась 27-летняя местная жительница. «Хозяку» секс-притона и ее работниц правоохранители доставили в отдел полиции.
Против них составлены административные протоколы. По факту организации притона по оказанию интим-услуг следственными органами возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU